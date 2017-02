Actualidade

A chuva forte vai continuar a cair hoje em Espanha afetando a Galiza e a Extremadura, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia que prevê queda de neve nas montanhas do norte da Península Ibérica.

De acordo com as previsões anunciadas vão verificar-se períodos de vento forte nas ilhas Baleares e na maior parte do território continental espanhol que pode vir a sentir-se de forma "muito forte" na província da Galiza e na cordilheira cantábrica.

A Agência Estatal de Meteorologia assinala também que o céu vai apresentar-se nublado, verificando-se queda de chuva forte, exceto no litoral cantábrico e Baleares onde se prevê a queda de chuva fraca.