Mau tempo

A Proteção Civil registou cerca de 500 ocorrências desde a noite de quarta-feira até às 07:00 de hoje, sobretudo por causa do vento forte, e os distritos mais afetados foram Porto, Braga e Viana do Castelo.

Segundo disse à agência Lusa o adjunto-nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Marco Martins, entre as 05:00 e as 07:00 de hoje verificou-se "uma duplicação do número de ocorrências devido ao forte vento, sobretudo na região norte" de Portugal continental.

O responsável afirmou que o número de ocorrências, sobretudo quedas de árvores, era o esperado pela Proteção Civil, apesar de reconhecer que "o mais surpreendente foi o período entre as 05:00 e as 07:00, durante o qual houve mais de uma centena de ocorrências, em particular na região norte".