Actualidade

Um militar francês disparou sobre um homem que o tentou atacar com uma faca perto do Museu do Louvre, em Paris, disseram fontes policiais à Agência France Press.

De acordo com as mesmas fontes, o atacante terá ficado ferido em virtude do disparo.

Por outro lado, o ministro do Interior acaba de difundir através da rede social Tweeter que "um sério incidente de segurança pública teve lugar na zona do Louvre", em Paris.