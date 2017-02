Actualidade

O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje o general João Lourenço como candidato do partido a Presidente da República, afirmando que Angola "avança" quando a "nomeação e ascensão" dos quadros "tem por base o mérito".

A posição foi transmitida por José Eduardo dos Santos no discurso de abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que está a decorrer hoje em Luanda, com a aprovação da lista de candidatos do partido a deputados nas eleições gerais de agosto na agenda.

Fontes do partido contactadas pela Lusa indicam que José Eduardo dos Santos será o número três na lista proposta, um lugar elegível para o parlamento, mas não sendo certo que o ainda chefe de Estado, que completa 75 anos em agosto, possa assumir o cargo de deputado.