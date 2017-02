Actualidade

Uma mulher foi hoje atropelada com gravidade por uma composição de metro na estação da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, situação que condicionou a circulação durante cerca de meia hora, indicou fonte da empresa Metro do Porto.

O caso registou-se às 09:15.

Acionados os meios de socorro, a vítima, de cerca de 30 anos, foi encaminhada ao hospital, informou a fonte, acrescentando que a circulação no sentido Senhora da Hora-Casa da Música foi normalizada depois de "um período de condicionamento" entre as 09:15 e as 09:45.