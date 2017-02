Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje o encerramento da fase que envolve a mediação internacional nas negociações de paz, considerando que os mediadores serão solicitados para as conversações entre o Governo e a Renamo caso se considere necessário.

"Hoje, esta fase do processo de diálogo [que envolve a mediação internacional] pode ser considerada encerrada", declarou o chefe de Estado moçambicano, durante as cerimónias centrais do Dia dos Heróis em Maputo, que hoje se assinala.

Expressando a sua "profunda gratidão" pelo trabalho e entrega do grupo, Filipe Nyusi disse que os mediadores internacionais nas negociações paz em Moçambique prestaram uma "valiosa contribuição" nas conversações entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição.