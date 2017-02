Actualidade

Moçambique não pode esperar clemência ou compreensão por parte dos credores depois de ter falhado o pagamento da prestação de janeiro da dívida pública, considerou hoje um gestor de fundos que apostou na dívida moçambicana.

"A nossa visão é, claro, negativa, e com o não pagamento do cupão de janeiro, o país mostrou a sua má vontade e não deve esperar qualquer compreensão ou misericórdia por parte dos detentores dos títulos de dívida pública", disse um gestor de fundos no Landesbank Berlim Investments, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg.

Moçambique entrou hoje oficialmente em incumprimento financeiro, depois de terminar na quinta-feira o período de tolerância para o pagamento de 60 milhões de dólares referentes à prestação de janeiro da emissão de dívida pública feita em abril.