Actualidade

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, instruiu hoje o partido à "grande divulgação" pelo povo da "cara" do candidato a Presidente da República nas eleições gerais deste ano, o general João Lourenço.

"A nossa marca de campanha estará no boletim de voto, como foi no passado: É a bandeira do MPLA e a cara do nosso candidato a Presidente da República. Estes símbolos devem ter uma grande divulgação no seio do povo, rumo à nossa vitória", declarou José Eduardo dos Santos, referindo-se a João Lourenço, ministro da Defesa e vice-presidente do partido, oficializado hoje como cabeça-de-lista.

O líder do partido e Presidente da República desde 1979 discursava na abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que está a decorrer hoje em Luanda, com a aprovação da lista de candidatos do partido a deputados nas eleições gerais de agosto em agenda.