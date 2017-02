Actualidade

Os ministério da Saúde e da Defesa Nacional criaram um grupo de trabalho para estudar o reforço da produção de medicamentos e do tratamento do plasma pelo Laboratório Militar, devendo apresentar propostas no prazo de três meses.

Num despacho conjunto, hoje publicado, os ministérios da Defesa Nacional e da Saúde destacam a "importância estratégica para o país" de responder às "necessidades na área do sangue e do medicamento".

O despacho conjunto foi hoje divulgado à comunicação social durante uma visita dos dois ministros às instalações do Laboratório Militar, em Lisboa.