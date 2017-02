Lindsey Vonn

A estrela mundial do esqui alpino, Lindsey Vonn, concede aos fãs um acesso, sem precedentes, à sua vida privada em Chasing History – Perseguindo a História, a nova série documental do Eurosport com estreia no dia 5, às 18h00. A produção vai estar nos bastidores com a célebre esquiadora, enquanto esta persegue os sonhos profissionais de bater o número recorde de vitórias na Taça do Mundo e de chegar aos Jogos Olímpicos pela quarta vez.

Os dois primeiros episódios captam a agonia de Vonn após um acidente, sofrido durante os treinos em Copper Mountain, em novembro, e que resultou na fratura do úmero do braço direito. «Sabia que teria desafios ao longo do caminho, mas não imaginava enfrentar um tão grande logo no início, ao partir o braço, assim que as câmaras começaram a gravar.» Nos primeiros episódios, os fãs vão poder ver a sua recuperação e determinação para regressar às pistas, uma vez que o Eurosport seguiu cada passo do seu percurso.

«As lesões fazem parte de ser uma atleta profissional, nunca sabemos o que vai acontecer. Estou acostumada a contratempos e a superá-los, mas este tem sido o mais difícil de todos. Tem sido frustrante, mas agora estou de volta e focada nos meus objetivos», afiança.