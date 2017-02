Actualidade

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje um programa de inaugurações de obras públicas em vários setores durante 2017, ano em que o país realiza eleições gerais em agosto.

"O Governo que está em funções é do MPLA e por isso fará tudo o que estiver ao seu alcance para continuar a melhorar a situação económica e social do país, apesar das dificuldades que resultam da insuficiência de recursos financeiros", começou por observar, durante o seu discurso perante o Comité Central do partido, que está reunido hoje em Luanda.

Na mesma intervenção, José Eduardo dos Santos anunciou que o ministro da Defesa e vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) será candidato do partido a Presidente da República nas eleições gerais deste ano.