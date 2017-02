Escolas/greve

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje que face à política do Governo de cativações e reposição das 35 horas de trabalho semanal na administração pública seria expectável uma greve dos funcionários das escolas.

"Lamentavelmente, era expectável, porque vemos a acontecer nas escolas um impacto grande de medidas tomadas pelo atual Governo, nomeadamente, o impacto das famosas 35 horas", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas, durante uma visita ao Externato João XXIII, no Parque das Nações, em Lisboa.

A líder centrista apontou também para a precariedade destes funcionários: "Para um Governo que se arvora como o grande defensor do emprego estável e do combate à precariedade, o que nós vemos é a contratação de tarefas a 3,64 euros por hora, como há bem pouco tempo foi publicado no Diário de República".