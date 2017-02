Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse à Lusa que o incumprimento financeiro de Moçambique ('default') não inviabiliza um eventual programa de apoio por parte do Fundo, cujas discussões vão continuar na primeira metade deste ano.

"As discussões sobre um novo e eventual programa suportado pelo FMI vão continuar durante a primeira metade deste ano", disse um porta-voz do Fundo, notando ainda que não é possível dar mais pormenores sobre o andamento e prazos das conversações.

As declarações do gabinete de imprensa do FMI à Lusa surgem depois de, na semana passada, o vice-diretor do departamento de comunicação, William Murray, afirmar em conferência de imprensa que o Fundo pode fornecer apoio financeiro a países com dívidas em atraso.