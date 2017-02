cultura

O artista plástico Artur Barrio é o vencedor do Grande Prémio Fundação EDP Arte 2016, no valor de 50 mil euros, foi hoje anunciado, no edifício da Central Tejo, em Lisboa.

O prémio foi atribuído por unanimidade ao artista nascido em 1945 no Porto, mas a residir no Rio de Janeiro desde 1955, pelo "interesse e relevância histórica de uma carreira de mais de 40 anos dedicada à prática artística".

Criado em 2000, o Grande Prémio Fundação EDP Arte é uma iniciativa trienal da Fundação EDP e, na última edição, em 2013, foi atribuído à artista Ana Jotta.