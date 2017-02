Actualidade

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje uma revisão da legislação cambial e do sistema bancário nacional, para regular o movimento de moeda externa e prometendo "atacar com prioridade" a inflação.

"Depois de alguma reflexão, concluímos que precisamos de executar um programa integrado para orientar todas as instituições que intervêm no processo das exportações. Assim, precisamos de adequar a legislação cambial, adequar o sistema bancário, pois não há legislação suficiente sobre a movimentação de dinheiro em moeda externa, por parte das empresas e dos particulares em geral", disse José Eduardo dos Santos, que é também chefe do Governo.

Este anúncio foi feito no discurso de abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que está a decorrer hoje em Luanda e durante o qual José Eduardo dos Santos oficializou que não será recandidato ao cargo de Presidente da República nas eleições deste ano, avançando como cabeça-de-lista o general e ministro da Defesa, João Lourenço.