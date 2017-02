Novo Banco

O porta-voz do PS, João Galamba, reiterou hoje que os socialistas não têm qualquer posição de princípio a favor da privatização ou da nacionalização do Novo Banco, pretendendo levar o processo negocial até ao fim.

No debate parlamentar sobre resoluções de PCP e BE pela nacionalização da instituição herdeira do extinto Banco Espírito Santo (BES), PSD e CDS-PP classificaram a atuação do Governo do PS como "leviana" e acusaram o executivo de ter como intenção "uma incógnita".

"Foi-nos dito que o Novo Banco estava limpo e seria um negócio rentável e lucrativo para o Estado. Por razões políticas, PSD e CDS subcapitalizaram o banco, deixando encargos para o futuro. [o Governo PSD/CDS-PP] expôs o país a gravíssimos riscos financeiros", descreveu Galamba.