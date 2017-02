Actualidade

O general João Lourenço, ministro da Defesa angolano, afirmou hoje que a única prioridade que tem neste momento, enquanto candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) a Presidente da República de Angola, é "vencer as eleições".

"Estou preparado para aceitar este desafio (...). Tudo farei para honrar a confiança que em mim foi depositada", disse João Lourenço, também vice-presidente do MPLA, após a reunião do Comité Central, em Luanda, em que José Eduardo dos Santos, líder do partido e chefe de Estado desde 1979, oficializou a candidatura do seu ministro da Defesa como cabeça-de-lista às eleições gerais.

"A minha única prioridade neste momento é trabalhar para vencer as eleições e depois veremos", disse, questionado pelos jornalistas.