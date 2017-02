Mau tempo

A Proteção Civil registou entre as 20:00 de quarta-feira e as 12:00 de hoje 780 ocorrências relacionadas com o mau tempo, 550 das quais desde a madrugada e a maioria associadas a quedas de árvores e de estruturas.

"O pico significativo de registo de ocorrências, face a fenómenos de ventos extremos, foram sentidos nos distritos do Porto e Braga", adiantou à Lusa o adjunto de operações nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Marco Martins.

De acordo com o responsável, durante a madrugada de hoje, entre as 05:00 e as 07:00, foi quando se registou "o maior pico de queda de árvores, queda de estruturas, assim como limpezas de via".