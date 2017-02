Exposição

Artista plástico, escritor, ator, performer, cenógrafo e bailarino, José de Almada Negreiros experimentou uma imensidade de linguagens artísticas ao longo da sua vida, realizando também grandes pinturas murais, vitrais e cerâmicas na sequência de encomendas públicas e privadas.

A exposição que a Fundação Calouste Gulbenkian apresenta intitula-se José de Almada Negreiros. Uma maneira de ser moderno e ocupa as duas salas de Exposições Temporárias da Sede da Fundação.

Organiza-se em oito núcleos temáticos com vários fios condutores de modo a revelar os vários rostos deste artista da “modernidade total” que marcou profundamente a arte portuguesa do século XX. Almada defendia uma modernidade presente em todo o lado, nos edifícios públicos, nas ruas, no teatro, no cinema, na dança, no grafismo e nas ilustrações dos jornais e entendia o artista como o agente principal deste movimento plural.

Com curadoria de Mariana Pinto dos Santos, historiadora de Arte e investigadora integrada do Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas, em colaboração com Ana Vasconcelos, conservadora do Museu Calouste Gulbenkian, a exposição põe em relevo as pesquisas matemáticas e geométricas de Almada em pintura, as obras em espaço público na cidade de Lisboa, o carácter de narrativa gráfica que se encontra em vários dos seus trabalhos, o diálogo com o cinema e a extraordinária importância do autorretrato na sua obra, entre muitos outros aspetos do seu trabalho.

Na Galeria Principal da Fundação a pintura e o desenho mostram-se em estreita ligação com os trabalhos que o artista fez em colaboração com arquitetos, escritores, editores, músicos, cenógrafos ou encenadores. Na sala do piso inferior é destacada a presença do cinema e da narrativa gráfica. Juntam-se ainda obras e estudos inéditos que darão a conhecer diferentes facetas do processo de trabalho artístico de Almada Negreiros.

Uma programação complementar dará uma dimensão mais completa da versatilidade da obra de Almada. Será ainda publicado um catálogo que reproduz as obras do artista presentes na exposição, reunindo ensaios historiográficos e críticos de referência para os estudos sobre modernismo e modernidade, partindo do lugar que neles ocupa Almada Negreiros.

José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno

3 fevereiro-5 junho 2017

Fundação Calouste Gulbenkian

Galeria Principal e Galeria do Piso Inferior da Sede

Curadoria: Mariana Pinto dos Santos

Curadoria executiva: Ana Vasconcelos

De quarta a segunda-feira, das 10h às 18h

(última entrada: 17h30)

Encerra às terças-feiras e nos seguintes feriados: domingo de Páscoa e 1 de maio

Programação complementar

Visitas

À conversa com as curadoras Ana Vasconcelos e Mariana Pinto dos Santos

Sábado, 4 de fevereiro, às 16h00

Visitas orientadas

Quartas-feiras, 15 de fevereiro, 22 de março e 19 de abril, às 15h00

Entrada livre

Sábados, às 15h00

Visitas às Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos, por Ana Vasconcelos e Mariana Pinto dos Santos

Sábados, 18 de fevereiro, 18 de março, 29 de abril e 27 de maio, às 15h30

O bilhete inclui a deslocação em autocarro da Fundação Calouste Gulbenkian (partida às 15h00) às Gares e retorno à Fundação

Começar: uma viagem matemática por Almada Negreiros, por Pedro Freitas e Simão Palmeirim Costa

Domingo, 26 de fevereiro, às 11h00

Visitas para grupos mediante marcação prévia

Marcações para visitas guiadas: 21 782 38 00 | descobrirmarcacoes@gulbenkian.pt

Mais informações: museu@gulbenkian.pt

Ciclo de mesas redondas

22 de fevereiro

Modernismos em rede

Oradores: Richard Zenith, Penelope Curtis, Joana Cunha Leal

15 de março

Os meios dos modernismos

Oradores: Carlos Bártolo, Catarina Rosendo, Mariana Brandão

19 de abril

Os quatro manifestos de Almada Negreiros*

Oradores: Fernando Guerreiro, Sara Afonso Ferreira, Antonio Saez Delgado

10 de maio

Modernismos e Estado Novo

Oradores: Gustavo Rubim, Manuel Deniz Silva, Joana Brites

31 de maio

Discursos sobre Almada Negreiros

Oradores: Osvaldo Manuel Silvestre, Luís Trindade, Mariana Pinto dos Santos

Quartas-feiras, às 18h00

Foyer do Grande Auditório

*Casa Fernando Pessoa

Entrada livre

Projeção: Almada, Um Nome de Guerra de Ernesto de Sousa

Coordenação de Isabel Alves e Joana Ascensão

Sexta-feira, 3 de março, às 19h00

Sala Polivalente - Coleção Moderna

Peça de teatro: Antes de Começar de Almada Negreiros, pela Companhia da Esquina

Sábados, 11 de março e 13 de maio, às 16h00

Domingos, 12 de março e 14 de maio, às 11h00

Sala Polivalente - Coleção Moderna

Histórias de colaboração entre artistas – Os bailados e a lanterna mágica de Almada Negreiros, por Mariana Pinto dos Santos, curadora da exposição

Quinta-feira, 23 de março, às 20h00

Auditório 3

Entrada gratuita (requer levantamento de bilhete)

Almada Negreiros em concerto

Orquestra Gulbenkian

La Tragedia de Doña Ajada, de Salvador Bacarisse, com lanterna mágica de Almada Negreiros

Le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud

Parade de Erik Satie

Quinta-feira, 23 de março, às 21h00

Grande Auditório