Novo Banco

As bancadas parlamentares do PS, PSD e CDS-PP votaram hoje juntas contra os projetos de resolução do PCP e do BE que defendiam a manutenção do Novo Banco na esfera pública.

Comunistas, bloquistas, ecologistas e o deputado único do PAN votaram a favor de ambas as iniciativas, que acabariam por ser "chumbadas" por socialistas, sociais-democratas e democratas-cristãos.

O texto do PCP referia a "necessidade urgente de assegurar a direção pública do Novo Banco, adquirindo ao fundo de resolução a totalidade do capital, com a respetiva remuneração dos empréstimos concedidos, a nomeação dos órgãos sociais e a elaboração de um plano estratégico para a banca pública que estabeleça os objetivos materiais e temporais".