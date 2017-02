música

A contagem decrescente já está a acabar e o evento mais esperado pela legião de fãs dos Moonspell chega já amanhã. A banda e a equipa técnica estão a afinar os últimos preparativos para que a noite seja tudo aquilo que a banda e os fãs esperam, já que o concerto vai ser filmado para edição em DVD. Esse trabalho vai ser realizado por Victor Castro, que já assinou o documentário da banda assim como alguns videclips.

O espetáculo do Campo Pequeno em Lisboa promete ter novidades e surpresas um pouco diferentes do de Guimarães.

Este concerto foi agendado a propósito da comemoração dos vinte anos do disco Irreligious e vai apresentar aos fãs da capital, na íntegra e por ordem, três dos seus discos: Wolfheart (1995), Irreligious (disco de Prata em Portugal à sua saída em 1996) e o aclamado e recente Extinct.

No ano em que comemoram o 25º aniversário como banda (1992-2017) os Lobos Portugueses regressam a Lisboa para continuar a escrever a sua história em conjunto com as personagens principais desta verdadeira saga: a sua alcateia e a sua cidade, debaixo deste muito particular feitiço.

Local: Campo Pequeno, em Lisboa

Horário: 4 de fevereiro, às 22h

Preço: €25 a €35