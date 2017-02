CGD

O novo presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, considerou hoje "bastante robusto" o plano de recapitalização e reestruturação do banco público desenhado pela anterior administração, de António Domingues, afirmando que a administração que lidera o vai executar.

"Parece-me um plano bastante robusto, um plano que já foi aprovado, submetido, divulgado e partilhado com diversos 'stakeholders' [interessados] e nesse sentido estamos confiantes de que é um bom plano para a Caixa", disse Paulo Macedo aos jornalistas, no final de uma visita à agência da Caixa Geral de Depósitos (CGD) nas Amoreiras, em Lisboa, que durou cerca de 40 minutos.

O gestor - que entrou em funções em 02 de fevereiro - disse que a nova Comissão Executiva da CGD ainda irá fazer uma avaliação mais aprofundada sobre o plano desenhado para a Caixa, mas também considerou que é importante cumprir aquilo que foi acordado com as autoridades europeias, nomeadamente a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, considerando que aumentará a "solidez" do banco público e reforçará a confiança de depositantes e restantes clientes.