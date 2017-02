exposição

O artista plástico Júlio Quaresma inaugura no próximo dia 8 de fevereiro, às 17h30, uma surpreendente escultura nos Jardins do Casino do Estoril.

Scars of Memory é uma surpreendente escultura da autoria do artista plástico Júlio Quaresma que já esteve exposta na III Bienal the End of the World, em Ushuaia, na Argentina. Agora, segue caminho no seu périplo nacional e internacional e vai aterrar no Casino Estoril, mais concretamente nos seus jardins, já a partir do próximo dia 8 de fevereiro. A inauguração está marcada para as 17h30.

A monumental peça é construída em aço espelhado e aço corten e conta com fotografias sobre acrílico retro-iluminado e luz. Funciona como uma caixa de Pandora, simbolizando a acção do tempo e a forma como perdura.

Dentro de cubos em aço espelhado, no qual se reflectem os espetadores como potenciais intervenientes diretos das ações, as imagens desenhadas refletem sobre os grandes desastres ambientais e sociais produzidos pelo homem.

A obra discursa sobre as catástrofes ecológicas a favor da proteção do ambiente e apela a uma consciência colectiva. Scars of Memory acentua o lugar do efeito sobre o espectador e pretende levá-lo a interagir com a peça. E sobretudo a agir.

Da arquitectura à moda passando pelo design - onde projetou linhas de mobiliário assinado -, Júlio Quaresma tem desenvolvido uma carreira internacional, participando em várias bienais, como a de Havana, em Cuba e a do Ushuaia, na Argentina.

A exposição Scars of Memory, com a curadoria de Maria Paula Monteiro, vai estar 6 meses em exposição nos Jardins do Casino do Estoril.

Local: Jardins do Casino Estoril

Horário: a partir de 8 de fevereiro, às 17h30 até 9 de agosto