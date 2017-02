NOS Alive'17

O NOS Alive conta com mais uma adição ao cartaz desta 11ª edição. As britânicas Savages sobem ao Palco Heineken dia 07 de julho para apresentarem o último trabalho de estúdio, “Adore Life”. A banda junta-se no segundo dia do festival aos já confirmados Foo Fighters, Parov Stelar, The Kills, Warpaint e Wild Beasts.

O segundo longa-duração do quarteto londrino, “Adore Life”, editado em janeiro de 2016, foi gravado nos estúdios RAK em Londres e contou com a produção de Johnny Hostile e mistura de Trentemøller. Todos os temas foram escritos e interpretados pelos quatro elementos da banda liderada por Jehnny Beth.

Intensas e magnéticas em palco, as Savages prometem um concerto inesquecível no NOS Alive. A energia que lhes é característica volta a estar presente no segundo registo de estúdio que, tal como o primeiro, voltou a ser nomeado para o Mercury Prize.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Depeche Mode, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Phoenix, Ryan Adams, Savages, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.