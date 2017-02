Óbito/Amândio de Carvalho

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, manifestou hoje o seu pesar pela morte de Amândio de Carvalho, ex-dirigente da Federação Portuguesa de Futebol.

"É sempre triste ver partir alguém com a importância de Amândio de Carvalho, que teve um trabalho fundamental nas seleções, principalmente no acompanhamento que fez no Europeu de 2008 e no Mundial de 2010", disse João Paulo Rebelo, em declarações à margem da Taça Davis em ténis, cuja eliminatória entre Portugal e Israel decorre nos campos do CIF.

O secretário de Estado acrescentou ainda que Amândio de Carvalho "permanecerá na memória coletiva como alguém com um papel muito importante no futebol português".