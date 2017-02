CGD

O novo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, confirmou hoje o convite ao ex-diretor de supervisão do Banco de Portugal Carlos Albuquerque para integrar a nova administração do banco público.

"Confirmo que há um convite e que terá de ser sujeito a todos os procedimentos", disse hoje Paulo Macedo aos jornalistas, após a visita a uma agência da CGD, em Lisboa, na primeira aparição pública como presidente do banco.

O gestor disse que Carlos Albuquerque - que foi em 2014 para a supervisão do Banco de Portugal desde o BCP - terá ainda de passar por um período de transição (ou de nojo, antes de assumir novas funções) e que ainda falta ter as necessárias aprovações (nomeadamente do Banco Central Europeu) antes de regressar a um banco comercial.