Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza dois leilões de Obrigações do Tesouro na próxima semana, procurando arrecadar até 1.250 milhões de euros, com maturidades a cinco e a sete anos.

Numa nota divulgada hoje, o IGCP anuncia que vai realizar, na próxima quarta-feira, dia 08 de fevereiro, pelas 10:30, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 17 de outubro de 2022 e 15 de fevereiro de 2024, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

Esta é a segunda vez que Portugal vai aos mercados para se financiar a longo prazo este ano, depois de a 11 de janeiro ter emitido 3.000 milhões de euros em dívida a 10 anos, através de sindicato bancário.