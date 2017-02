Actualidade

Os meses de especulação em torno da saída do Presidente José Eduardo dos Santos, ao fim de 38 anos, só hoje oficializada pela sua não recandidatura ao cargo, permitiu não apanhar de surpresa os angolanos, unânimes em pedir "mudança".

Isso mesmo constatou a Lusa numa ronda esta tarde por Luanda, após José Eduardo dos Santos, também presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ter anunciado o nome do general João Lourenço como cabeça-de-lista do partido às eleições gerais de agosto próximo.

"O que nós queremos é melhoria e bem-estar da população, fundamentalmente na educação e saúde, tendo em conta a atual situação difícil que o país vive. Pelo tempo que já esteve no poder a substituição é bem-vinda, com ou sem João Lourenço o povo precisa de estabilidade", explicou o funcionário público, João Alexandre, de 46 anos.