Actualidade

Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram em janeiro 39 mortos, mais cinco do que no mesmo mês de 2016, indicam dados hoje divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que, no primeiro mês do ano, registaram-se 10.471 acidentes rodoviários, menos 340 do que em idêntico período de 2015, quando ocorreram 10.811.

Segundo a Segurança Rodoviária, os distritos com o maior número de mortos são Setúbal (sete) e Santarém (seis).