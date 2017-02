Actualidade

Uma petição a exigir uma intervenção de fundo urgente na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, lançada pela associação de pais, já ultrapassou as 4.000 assinaturas e deve ser enviada à Assembleia da República nas próximas semanas.

Hoje, a petição 'online' já contava com mais de 4.600 assinaturas, ultrapassando as 4.000 necessárias para que seja debatida na Assembleia da República a situação do edifício da escola, construído há 80 anos, e que "nunca teve uma intervenção estrutural", disse à agência Lusa o membro da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Secundária José Falcão, Luís Nunes.

"É uma grande vitória termos conseguido mobilizar tanta gente e tão depressa. É um sinal de que as pessoas estão connosco", sublinhou Luís Nunes, referindo que a APEE não compreende porque é que a Escola José Falcão não está na lista do Governo das 200 escolas que vão receber obras de requalificação.