Migrações

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se muito satisfeito com a declaração adotada hoje em Malta pelos líderes europeus sobre as migrações, dado ir ao encontro dos países de origem e de trânsito em vez de "se esconder atrás de muros".

António Costa, que à entrada para a reunião informal de La Valetta defendera a importância de a UE "dar hoje ao mundo um bom exemplo de como a gestão dos fluxos migratórios pode ser feita de um modo diferente do que a política de muros", diferenciando-se assim da nova política norte-americana desde que o Presidente Donald Trump assumiu funções, comentou à saída do encontro que a discussão foi "o melhor sinal" que viu em matéria de migrações desde que participa no Conselho Europeu.

"Pela primeira vez desde que participo neste Conselho, conseguimos discutir o tema das migrações em menos tempo do que aquilo que estava previsto e com uma declaração muito importante sobre a dimensão externa das migrações, com a reafirmação do respeito dos direitos humanos, do direito internacional e de dar prioridade à salvação humanitária de todos aqueles que utilizam o Mediterrâneo para chegar à Europa", começou por apontar.