Brexit

O Tribunal Superior de Londres recusou hoje um processo legal de um grupo de cidadãos para obrigar o Governo a obter autorização do parlamento para tirar o Reino Unido do Espaço Económico Europeu (EEE) no âmbito do 'Brexit'.

O processo foi apresentado por partidários do chamado "soft Brexit", pelo qual o Reino Unido saía União Europeia (UE) mas mantinha-se no mercado único europeu.

No mês passado, o Supremo Tribunal britânico decidiu que o governo tem de obter autorização do parlamento para acionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, o mecanismo formal de saída da UE.