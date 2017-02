música

Depois de esgotado o concerto de Andrea Bocelli, comemorativo do 80º aniversário da Renascença, a estação de rádio traz a Portugal Placido Domingo, uma das vozes mais poderosas do mundo.

O espetáculo único, que estará acompanhado por orquestra, está agendado para a MEO Arena, em Lisboa, no dia 22 de maio.

Placido Domingo é um artista de renome internacional, reconhecido como um dos melhores e mais influentes cantores de ópera da história mundial. O seu reportório conta já com mais de 3.800 atuações. A sua longa carreira foi premiada com 12 Grammys Awards, incluindo três Grammys latinos. Para além de ser uma das vozes mais aplaudidas de sempre, Placido Domingo é um artista multifacetado. Enquanto maestro já conduziu mais de 500 óperas e concertos sinfónicos com as mais prestigiadas orquestras do mundo.

Os bilhetes variam entre os €38 e os €140.