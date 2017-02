Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão de hoje a avançar 2,77% para 4.622,82 pontos, o melhor desempenho entre as praças europeias de referência, que também fecharam o dia positivas mas com ganhos menores.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 valorizaram-se e seis ficaram no 'vermelho', com o BCP em destaque, ao subir 3,90% para 0,1679, no dia em que deverão ser conhecidos os resultados do aumento de capital.

No resto da Europa o dia também foi positivo para os principais mercados, com os ganhos a variarem entre os 0,20% de Frankfurt e os 0,81% de Londres.