O Tribunal de Lagos decretou hoje a prisão preventiva para o homem suspeito de ter matado uma adolescente em dezembro de 2014, em Aljezur, no Algarve, e que fugiu para a Roménia, onde foi detido, indicou o Ministério Público.

Numa nota publicada na sua página da internet, a Procuradoria da Comarca de Faro anunciou que o homem, de 35 anos, é suspeito da prática de crimes de homicídio qualificado, rapto e profanação de cadáver.

"Os factos remontam a dezembro de 2014 e ocorreram em Aljezur. Existem suspeitas de que o arguido raptou e matou a filha da sua companheira, desferindo-lhe golpes na cabeça com um instrumento contundente. Terá também escondido o corpo e tentado apagar os vestígios do crime", lê-se no documento.