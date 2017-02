Actualidade

A Assembleia Municipal de Monchique, no Algarve, aprovou por maioria, na quinta-feira, uma moção de censura ao presidente da Câmara, Rui André (PSD), apresentada pelo PS, pelo exercício de uma gestão "inconsequente em ideias e práticas".

A moção foi aprovada com os votos dos oito deputados municipais do PS, um da CDU e um do Movimento Monchique Independente, tendo os sete eleitos do PSD votado contra.

No documento, os socialistas consideram que o autarca social-democrata "pratica uma gestão politicamente tendenciosa e inconsequente, que depois de espremidas as ideias e práticas, tudo se traduz num monte de nada, ao apresentar projetos que depois não são concretizados".