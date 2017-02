Actualidade

A Câmara de Lisboa quer realojar um homem de 54 anos que vive, de forma precária, num barracão sem luz e sem água no local onde vai nascer a nova Feira Popular, na freguesia de Carnide.

De acordo com a proposta que vai ser debatida na quinta-feira, em reunião privada do executivo, no terreno para onde se projeta a nova feira "existe uma ocupação precária, por parte de um senhor que aí vive sozinho, num barracão sem luz" e sem água.

A água utilizada pelo homem é aquela que é "cedida para cultivo" das hortas do Bairro Padre Cruz, especifica o documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, assinado pelos vereadores Manuel Salgado (Urbanismo), José Sá Fernandes (Estrutura Verde) e Paula Marques (Habitação).