Actualidade

Os hospitais privados que realizem tratamentos oncológicos devem informar os utentes dos seus custos, de forma a estes decidirem e evitarem que, por motivos financeiros, sejam transferidos para hospitais públicos a meio das terapias, recomenda a ERS.

A recomendação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a que a agência Lusa teve acesso, consta de um parecer que esta emitiu a pedido do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa sobre o acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) de "doentes oncológicos com percurso terapêutico já iniciado noutra instituição de saúde".

A questão colocada por este IPO refere-se exclusivamente a doentes com origem em unidades privadas, tendo em conta que "as transferências de doentes entre unidades do SNS são prática bem estabelecida há muitos anos, não ocasionando qualquer problema de princípio".