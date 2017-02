Actualidade

A operação de aumento de capital do Banco Comercial Português (BCP) de 1,33 mil milhões de euros foi totalmente subscrita, com a procura total a superar a oferta de ações disponível, informou hoje a entidade.

Através do exercício de direitos de subscrição ficaram assegurados 98,4% do total de ações em oferta, tendo ficado disponíveis para rateio 225.682.455 títulos, revelou o BCP no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os pedidos suplementares de ações sujeitos a rateio totalizaram 3.463.624.516 ações, excedendo cerca de 14,3 vezes a quantidade disponível para o efeito", avançou o banco liderado por Nuno Amado, que referiu ainda que "a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 122,9% do montante da oferta".