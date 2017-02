Actualidade

As condições meteorológicas sentidas no sul da Europa estão a deixar alguns países do norte do 'velho continente' sem alfaces, brócolos e outros vegetais e vários supermercados do Reino Unido já começaram a racionar a venda destes produtos.

As condições meteorológicas adversas registadas nos últimos tempos no sul da Europa, como longos períodos de seca, chuvas fortes ou vagas de frio, estão a provocar uma quebra da oferta de produtos hortícolas, situação que está a afetar sobretudo os países importadores do norte da Europa.

Supermercados no Reino Unido estavam hoje a racionar o número de alfaces que cada pessoa podia comprar. Outros vegetais, como curgetes, brócolos e repolhos, também escasseiam há vários dias nas prateleiras das lojas britânicas.