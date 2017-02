Actualidade

O ex-presidente da Câmara de Portimão Manuel da Luz e o presidente do Portimonense, Fernando Rocha, foram constituídos arguidos no decorrer da investigação a empresas municipais, mas o Ministério Público (MP) arquivou os autos relativos a ambos.

O MP deduziu acusação contra o antigo vice-presidente do município Luís Carito, o ex-vereador Jorge Campos e outros 19 arguidos, 12 deles empresas ou sociedades, no âmbito do inquérito a contratos celebrados por duas empresas municipais: Portimão Turis e Portimão Urbis, onde os dois antigos autarcas, à data dos factos, pertenciam ao conselho de administração.

Segundo o despacho de acusação, agora proferida e a que a agência Lusa teve hoje acesso, os arguidos estão acusados de administração danosa, abuso de poder, participação económica em negócio, burla qualificada, branqueamento de capitais e usurpação de obra.