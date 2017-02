Actualidade

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, não integra as listas do partido às próximas eleições gerais, encabeçadas pelo general João Lourenço, candidato a Presidente da República de Angola.

A informação foi confirmada hoje à Lusa, em Luanda, por fonte oficial do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), depois de o Comité Central do partido ter aprovado hoje os candidatos, e suplentes, às eleições previstas para agosto e terem sido colocadas a circular listas em que surge, em número três, o nome de José Eduardo dos Santos.

"O camarada Presidente [do partido e da República] não está nas listas", afirmou a fonte, reservando para as próximas horas a sua divulgação oficial.