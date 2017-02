Actualidade

As ações dos bancos valorizaram hoje em Wall Street, graças às decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, de reverter legislação sobre o setor, sustentando os ganhos gerais da bolsa e levando o Nasdaq para um novo recorde.

As cotações também beneficiaram da divulgação de estatísticas do mercado de trabalho melhores do que o esperado.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 0,9%, o suficiente para regressar ao nível acima dos 20 mil pontos, com 20.070,91.