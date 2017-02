Mau Tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou entre as 20:00 de quarta-feira e as 19:30 de hoje cerca de mil ocorrências, a maior parte das quais desde a meia-noite, devido ao vento.

"Desde o estado de alerta [20:00 de quarta-feira] até às 19:30, tínhamos registado cerca de mil ocorrências, no entanto, só no dia de hoje [entre as 00:00 e as 19:30] foram registadas 711 ocorrências", afirmou à Lusa o adjunto-nacional da ANPC, Marcos Martins.

Segundo Marcos Martins, cerca de 70% das ocorrências ocorreram durante o dia de hoje, com "mais de 540 associadas ao fenómeno do vento".