Actualidade

O Ministério das Finanças reagiu hoje com satisfação à decisão da agência de notação financeira Fitch de manter o 'rating' e a perspetiva da República Portuguesa estável.

"Apraz-nos registar o aumento de confiança da agência na diminuição dos riscos macroeconómicos", reagiu o Ministério de Mário Centeno, em nota enviada à agência Lusa.

Àquele aumento, salientou o Ministério, "não é estranha a consolidação orçamental - com um défice global seguramente inferior 2,3% do PIB - e a preocupação em criar as condições de sustentabilidade da dívida pública - com um excedente primário superior a 2% do PIB".