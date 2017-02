Actualidade

O Paços de Ferreira regressou hoje aos triunfos, após oito jogos sem vencer, ao bater em casa o Vitória de Guimarães, por 2-0, no jogo que abriu a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco jornadas, a que acrescem uma derrota e duas igualdades na Taça da Liga, o Paços de Ferreira ganhou hoje com golos de Pedrinho, aos 59 minutos, e Welthon, aos 70, o que lhe permite ascender provisoriamente ao 13.º lugar, com 20 pontos. Welthon fez o seu nono golo na liga e é o quarto melhor marcador.

O Vitória de Guimarães, que tinha o melhor registo fora de casa, a par do líder Benfica - frente aos qual sofreu as duas únicas derrotas nos últimos 13 jogos em todas as competições -, encaixou o quinto desaire no campeonato e vai permanecer na quinta posição, com 35 pontos, menos um do que o Sporting de Braga.