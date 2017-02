Actualidade

Cinco dezenas de congressistas democratas escreveram ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para lhe pedir explicações por ter nomeado o seu conselheiro em estratégia, Stephen Bannon, como membro permanente do Conselho de Segurança Nacional (CSN).

A nomeação no último fim de semana do antigo patrão do sítio de informações de extrema-direita Breitbart para o CSN desencadeou uma cascata de condenações, desde logo pela total ausência de experiência em matéria de diplomacia.

A carta dos congressistas foi enviada depois de na quarta-feira, terem sido depositados dois projetos de lei pelos democratas, um no Senado e outro na Casa dos Representantes, com o objetivo de demitir o muito controverso Stephen Bannon, por vezes designado pela imprensa norte-americana como "Presidente Bannon", do novo cargo.