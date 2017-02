Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse hoje que o Irão é o maior Estado do mundo a apoiar o terrorismo, numa altura em que o Presidente Donald Trump aplicou novas sanções ao país.

"No que toca ao Irão, trata-se do maior Estado patrocinador de terrorismo no mundo", afirmou Mattis numa conferência de imprensa em Tóquio, acrescentado que os Estados Unidos não têm, no entanto, planos para aumentar o número de tropas no Médio Oriente.

"Não adianta ignorá-lo. Não vale a pena descartá-lo e, ao mesmo tempo, não vejo qualquer necessidade de aumentar o número de forças que temos no Médio Oriente neste momento. Temos sempre capacidade para o fazer mas neste momento não acho necessário", disse.