Actualidade

O nomeado do Presidente Donald Trump para secretário do Exército dos Estados Unidos, o empresário Vincent Viola, retirou o seu nome de consideração para o lugar.

O secretário da Defesa Jim Mattis disse-se desapontado mas afirmou compreender e respeitar a decisão de Viola, de acordo com um comunicado do Pentágono. Mattis vai recomendar outro candidato, em breve, a Trump, indica o documento.

O jornal Military Times noticiou que Viola disse, em comunicado, que tinha ficado "profundamente honrado" com a nomeação, mas alegou incapacidade para navegar com sucesso pelo processo de confirmação e regras do Departamento da Defesa devido aos negócios da sua família.