O Irão vai utilizar mísseis num exercício com a Guarda Revolucionária, num gesto visto como desafiador, um dia depois de os Estados Unidos terem imposto sanções, em resposta a um teste de um míssil de médio alcance.

A página na Internet dos guardas revolucionários, Sepahnews, informa que as manobras têm como objetivo demonstrar a sua "completa preparação para lidar com as ameaças" e com as "humilhantes sanções" de Washington.

"Diferentes tipos de sistemas de mísseis e radares produzidos domesticamente, centros de controlo e comandos, e sistemas de guerra cibernética vão ser usados neste exercício", pode ler-se.